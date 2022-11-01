В Ялте пытались поджечь здание санатория.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные. Местный житель, проходя по улице Свердлова, увидел на крыше здания двух мужчин. Окрикнул, припугнул полицией. Мужчины исчезли.

«Вскоре правоохранители обнаружили на крыше три коктейля Молотова и заполненную наполовину пятилитровую канистру с бензином, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Предполагаемые пособники ВСУ описаны и объявлены в розыск».

Речь, скорее всего, идет о Центральном военном санатории «Ялтинский», до 2014 года принадлежавшем министерству обороны Украины. Кстати, в минувшее воскресенье недалеко от него сгорело старое одноэтажное здание, в котором в свое время располагались библиотека и бильярдная.

Ялта, Олег Яковенко

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