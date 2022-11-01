В Австрии отменили бесплатный проезд любыми видами транспорта для украинцев

Австрия с 1 ноября отменила бесплатный проезд поездами для украинских беженцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает посольство Украины в Вене.

При этом уточняется, что бесплатные билеты для поездов по Австрийской федеральной железной дороге будут доступны только для первого въезда в Австрию. Такой билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи.

Помимо этого в посольстве напомнили, что с 1 ноября весь общественный транспорт также становится платным для украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»