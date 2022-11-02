В Севастополе ввели ограничения для туристов

В Севастополе в связи режимом среднего уровня реагирования, ввели ряд ограничений для туристов.

Как уже сообщал «Новый День» , 19 октября президент России Владимир Путин объявил в Севастополе, Крыму и еще 6 приграничных регионах средний уровень реагирования, подразумевающий усиление мер безопасности.

В связи с этим на территории города запрещены фото и видеосъемка морского транспорта и инфраструктуры, использование дронов, а также полеты на парапланах.

Кроме того, прекращены морские прогулки. Правда, в городском управлении туризма это ограничение объясняют завершением сезона.

Севастополь, Лиана Макоба

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