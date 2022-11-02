В регионах рядом с зоной СВО подорожало жилье

В регионах, расположенных рядом с зоной СВО, подорожало жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тенденция отмечена во всех приграничных регионах за исключением Севастополя и Брянской области. Пик пришелся на сентябрь, затем цена начала немного снижаться. Тем не менее, стоимость аренды сейчас на 10% – 15% выше, чем полгода назад.

«В Белгородской области средняя цена аренды однушки в апреле составляла 13,1 тыс рублей. К концу октября она увеличилась до 14,4 тыс, – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Циан». – В Курской области показатель поднялся с 12 тыс в апреле до 14 тыс в сентябре, а в октябре «откатился» до 13,1 тыс рублей».

В Крыму зимой и весной арендовать однокомнатную квартиру можно было в среднем за 20 -21 тыс рублей, сейчас ценник выше на 1,5 – 3 тысячи.

Повышение отмечено в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Рост стоимости аренды эксперты рынка объясняют большим потоком беженцев, многие из которых не уезжать далеко от региона проживания. Еще одна причина – приток граждан, обеспечивающих проведение спецоперации: это не только военные, но и строители, связисты, медики и так далее. Они увеличивают спрос на недвижимость, соответственно, растет и цена.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»