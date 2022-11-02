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Среда, 2 ноября 2022, 10:52 мск

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Число заболевших ковидом в Крыму превысило 209 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 209 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 39 новых случаев, от инфекции умер 1 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 209 тысяч 11 зараженных, что составляет 11% от официально зарегистрированного населения республики. Жертвами ковида стали 5 тысяч 403 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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