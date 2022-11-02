В США недовольны неконтролируемым потоком финансовой помощи Киеву

В США все чаще критикуют неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с момента вступления в должность президента США Вашингтон выделил Украине более 18 млрд долларов, при этом в текущем году эта помощь составляет около 60 млн долларов в день.

Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает в стране серьезную тревогу.

Одна из основных претензий – вливания из американского бюджета намного превышают суммы, выделяемые всеми европейскими странами вместе взятыми.

«Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства», – пишет журнал Newsweek.

Еще одна серьезная претензия: финансовая непрозрачность помощи Украине. Все чаще звучат заявления, что Байден злоупотребляет чрезвычайными полномочиями передавать средства и оказывать помощь без одобрения в Конгрессе.

Так, за последние 14 месяцев президент США 24 раза прибегал к этому механизму, выделив Украине 11 млрд долларов. Для сравнения за период 2011-2015 годов глава государства всего 13 раз использовал чрезвычайные полномочия, передав разным странам в общей сумме около 320 млн.

Наконец, большие вопросы вызывает и получатель помощи:

«Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции», – отмечает Newsweek.

Вашингтон, Платон Ефимчук

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