ФСБ сообщило о предотвращении теракта в Крыму

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, готовившего диверсию на линиях электропередач в Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, 44-летнего мужчину «взяли» возле его автомобиля. В багажнике машины найдены взрывные устройства, инструкции по их использованию и снимки опор ЛЭП с воздуха.

Если бы теракт удался, без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов, включая значимые социальные объекты.

возбуждены уголовные дела по статьям 30 – 281 (приготовление к диверсии) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) УК России.

Киевский районный суд Симферополя отправил задержанного под стражу на два месяца.

Симферополь, Олег Яковенко

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