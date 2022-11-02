российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 14:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Хуснуллин уточнил срок восстановления Крымского моста

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к новому году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.
«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдём к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,