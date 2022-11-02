Хуснуллин уточнил срок восстановления Крымского моста

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к новому году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День» , утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдём к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»