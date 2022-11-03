Все как бы растет, но на самом деле нет: правительство Крыма подбило итоги 2021 года

16,2% крымчан живут за чертой бедности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма опубликовало

распоряжение №1711-р, в котором дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития республики за 2021 год.

Это был год, когда восстановления после всеобщего экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, потребовали практически все отрасли. Ожидалось, что после снятия антиковидных ограничений валовый региональный продукт (ВРП) в 2021 году увеличится на 2,1. На этот показатель и вышли в отчете.

В течение года крымская власть бодро рапортовала об успешном восстановлении всех отраслей и сфер жизни. И свежий документ Совмина тоже начинается словами о том, что восстановление-21 проходило опережающими темпами. Однако развернутый текст отчета говорит скорее об обратном.

Впрочем, в сельском хозяйстве отмечен значительный рост. В денежном выражении – на 19,4%. Но его обеспечила благоприятная погода и низкая база для сравнения – после нескольких лет засухи наконец-то пошли дожди, был собран хороший урожай. Тем летом уродились и зерновые, и виноград. Животноводство подобных успехов не показало: сократилось производство и мяса, и молока, и яиц.

Строительство, в отличие от прошлых лет, просело на 27,4% по отношению к 2020 году. Это объяснили тем, что уже были завершены крупные строительные объекты – как известно, запланированные и оплаченные Москвой. Своих сравнимых с ними не нашлось.

Снизились инвестиции в основной капитал, внешнеторговый оборот.

Не давала забыть о себе инфляция: потребительские цены за год выросли на 8,7%, в том числе на продовольственные товары – на 11,1%.

Естественная убыль населения продолжала расти, в 2021 году достигла наибольшей величины и составила 17тыс 528 человек. Это 9,2 человека на 1000 населения (в среднем по РФ – 7,1). Снизилось число родившихся, сокращается число женщин репродуктивного возраста.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике в Республике Крым за 2021 год составила 38 тыс 158 руб. Доля

населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 16,2%. Правительство стремится в ближайшие годы снизить эту цифру до 13,3%.

По прогнозной оценке среднемесячная зарплата по итогам 2022 года составит 40 тыс 371 руб.

Оборот розничной торговли в 2021 году вырос на 10,5%, в ее структуре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия составил 49,4%.

Интересная особенность отчета: в преамбуле говорится: «основными драйверами роста деловой активности стали промышленность, сельское хозяйство и туризм». Но далее в тексте туризм не упоминается – ни количество отдохнувших, ни суммы и доля доходов бюджета.

Документ утвержден председателем Совмина министров Крыма Юрием Гоцанюком.

Симферополь, Ольга Картошина

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