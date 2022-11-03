Надоели: в Севастополе беспомощных дельфинов выбросили в море

В Севастополе сотрудники дельфинария выбросили в море дельфинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», о происшествии на пляже в районе Парка Победы очевидцы сообщили на горячую линию. По словам горожанам, неизвестные выбросили 4 афалин.

«Дельфинов буквально положили на гальку на городском пляже. Они долгое время беспомощно зависали на месте, бились, вокализировали, пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, – рассказали в Центре. –

К моменту, когда нам сообщили о них, уже начинало темнеть, а к нашему приезду они полностью пропали из поля зрения – их уносило течением, при этом собственная двигательная активность была минимальной.

Найти их при течении в темноте, несмотря на наше и очевидцев многочасовое дежурство на берегу, было почти нереально, кроме того, передвижение судов в море сейчас ограничено.

Риск погибнуть у них очень велик! Эти животные находились в искусственных условиях много лет, а на момент живодерского «выпуска» не были к этому адаптированы и могли быть нездоровы».

По словам сотрудников Центра, владелец дельфинов сообщил, что ему «надоело их кормить».



«То, что они переживают прямо сейчас, не укладывается в голове. Пока мы боремся за каждого дикого дельфина и ищем возможности построить для них реабилитационный центр, человек расправляется с ними таким безответственным образом, прикрываясь благими намерениями», – возмущаются зоозащитники.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

А сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» просят горожан и туристов помочь в поиске животных:

«Пожалуйста, смотрите бдительно в море Севастополя (Солдатский пляж, бухта Омега, Парк Победы, Аквамарин). Сообщайте о каждом замеченном дельфине. Мы ищем этих животных. Горячая линия: +7 (978) 032-68-52».

Севастополь, Лиана Макоба

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