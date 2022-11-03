В Крыму один подросток поджег другого

16-летний крымчанин поджег младшего товарища.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел 30 октября в поселке Куйбышево. 16-летний подросток облил 14-летнего знакомого горючей жидкостью и поджег одежду. Пострадавшего госпитализировали с ожогами рук.
Поджигатель заявил, что они играли.
Прокуратура начала проверку: «Будут установлены все обстоятельства, будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей, а также исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Симферополь, Олег Яковенко
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