В Крыму решили реставрировать один из царских дворцов

В Крыму решили капитально отремонтировать Массандровский дворец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство дворца началось в 1881 году – тогда Массандрой владел князь Семен Воронцов. ПО его заказу был разработан проект в стиле Людовика XVIII/. Однако в 1882 году князь скончался, и стройку остановили.

В 1889 году имение было приобретено Удельным ведомством для императора Александра III. Дворец решили достроить, но переделали проект: сохранили размеры и стиль строения, но, используя новые декоративные материалы и приемы, до неузнаваемости преобразил его, превратив аскетичный рыцарский замок в сказочный терем.

Стройка велась 10 лет – с 1892 по 1902 год. После Александра III дворец унаследовал Николай II. Царствующие особы, посещая Крым, часто наведывались в этот дворец, но никогда не оставались в нем ночевать.

В 1929 по 1941 годах дворец использовался в качестве санатория «Пролетарское здоровье» для тяжелобольных туберкулезом.

После войны дворец отдали Институт виноградарства и виноделия «Магарач», но уже в 1948 году в нем разместили государственную дачу, в которой отдыхали Сталин, Брежнев, Хрущев.

В 1992 году во дворце был открыт музей.

Во дворце находятся уникальные предметы быта. В том числе камин из цельного куска коричневого мрамора, люстры ручной работы. Сохранились встроенная мебель из красного дерева и зеркала изначального интерьера. А вот оформление стен и сводов уцелело местами утрачено.

Теперь во дворце планируются масштабные реставрационные работы. Реконструкции подвергнуться само здание, внутреннее убранство, а также прилегающая территория. В числе прочего собираются восстановить 28 исторических скульптур, украшавших здание ранее.

По словам директора ГАУК РК «Алупкинский дворцово-паркового музей-заповедника» Александр Балинченко, уже намечено 8 направлений ремонтно-реставрационных работ. Реконструкция может занять 2-3 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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