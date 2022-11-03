Конфликт вокруг Украины может привести к деиндустриализации Германии

Конфликт вокруг Украины и вызванный им энергокризис могут привести к деиндустриализации Германии. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет Deutsche Welle.

«Война в Украине разрушила привычную бизнес-модель многих немецких фирм, основанную на дешевых энергоносителях из России и сырье из Китая, – отмечает издание. – Некоторые предприятия уже сокращают производство и даже частично его замораживают, чтобы хотя бы в краткосрочной перспективе справиться с ростом цен на энергию».

Аналитики полагают, что немецкие концерны будут переориентироваться на производственные мощности в странах с более дешевой энергией. Но это неминуемо приведет к сокращению рабочих мест в самой Германии.

Берлин, Платон Ефимчук

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