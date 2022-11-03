Кличко насчитал «до триллионов долларов» ущерба инфраструктуре Киева после ракетных ударов

Дроны-камикадзе «Герань» и крылатые ракеты ВС РФ нанесли урон Киеву в диапазоне – от «сотен миллиардов» до нескольких «триллионов долларов».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, оценивая ущерб энергетической инфраструктуре и объектам водоканала города.
«Чётко сказать невозможно, это – от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодняшний день у нас не было времени считать тот вред, который был нанесён, я могу сказать, что он большой», – сообщил бывший боксёр.
По информации украинских СМИ, доходная часть всего бюджета Украины на следующий год запланирована на уровне 1,3 трлн украинских гривен (около 30 млрд долларов).
Симферополь, Валентин Карамазов
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