Дроны-камикадзе «Герань» и крылатые ракеты ВС РФ нанесли урон Киеву в диапазоне – от «сотен миллиардов» до нескольких «триллионов долларов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, оценивая ущерб энергетической инфраструктуре и объектам водоканала города.

«Чётко сказать невозможно, это – от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодняшний день у нас не было времени считать тот вред, который был нанесён, я могу сказать, что он большой», – сообщил бывший боксёр.

По информации украинских СМИ, доходная часть всего бюджета Украины на следующий год запланирована на уровне 1,3 трлн украинских гривен (около 30 млрд долларов).

Симферополь, Валентин Карамазов

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