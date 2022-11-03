В генштабе Украины рассказали, когда ожидают удара со стороны Белоруссии

России для наступления на Украину со стороны Белоруссии потребуется время для подготовки личного состава.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на территории Белоруссии находятся части РФ, сформированные из недавно мобилизованных резервистов, которым ещё необходимо провести большое количество тренировок для боевого слаживания.

«В настоящее время перемещение военных РФ в Беларусь осуществляется за счет мобилизованных. Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца», – утверждает украинский военачальник.

Также он добавил, что российское руководство пытается «отвлечь внимание Украины» и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север – к границе с Белоруссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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