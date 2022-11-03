Киев вернул на Украину 74 пленных боевика из «Азовстали»

В администрации Зеленского подтвердили сегодняшний обмен пленными с РФ по формуле – 107 на 107.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что удалось обменять 6 офицеров ВСУ, 101 рядового и сержанта.

Ермак добавил, что 74 пленных – это сдавшиеся из «Азовстали». При этом он не сказал, есть ли среди них боевики нацбатов. Как известно, в подвалах металлургического комбината, кроме нацистов, оказывали сопротивление и военнолужащие ВСУ.

Также Ермак солгал, что среди пленных есть больные с до сих пор не зажившими «инфицированными ранами».

«Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами», – заявил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»