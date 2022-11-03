В Севастополе резко выросли доходы от турсферы

Доходы от туристической отрасли в Севастополе в текущем году выросли более чем в 1,5 раза. Об этом губернатор Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число туристов, посетивших город, снизилось на 37% – с 647 тысяч в 2021 году до 405 тысяч в текущем. При этом, по словам градоначальника, доходы в этой сфере увеличились более чем на 60%: в течение всего прошлого года турсфера принесла в бюджет 310 млн рублей, а 10 месяцев текущего – уже почти 500 млн.

Губернатор заявил, что это результат работы по выводу сектора из серой зоны.

Севастополь, Лиана Макоба

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