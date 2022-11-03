Хуснуллин озвучил сроки полного восстановления движения по Крымскому мосту

Работы по усилению опор Крымского моста завершены. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 ноября, по словам вице-премьера, начнется монтаж новых пролетных строений. А открыть движение по обеим автомобильным полосам планируется 20 декабря.

Кроме того, утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути.

«Потребуется замена двух пролетных строений. Представлен график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года», – сообщил Хуснуллин, отметив, что работы необходимо ускорить.

Напомним, сейчас по железнодорожной части моста осуществляется реверсивное движение по одному пути.

Керчь, Олег Яковенко

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