Украинский мэр подконтрольного Киеву прифронтового Николаева Александр Сенкевич резко осудил ночной подрыв памятника Солдатам правопорядка на обелиске «Скорбящая мать». Скульптурная композиция посвящена сотрудникам силовых ведомств СССР, погибшим при обороне города от немецко-фашистких захватчиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё заявление градоначальник сделал в видеообращении к жителям.

При этом, мэр, видимо, в целях собственной безопасности, на всякий случай прикрылся и анитроссийской версией, понимая, что в неё никто в городе всё равно не поверит.

«Это могут быть либо люди из Николаева, либо, вообще, российские диверсанты. Мы ждем выводов правоохранителей. Единственное скажу – это провокация и попытка разъединить общество, но этого никому никогда не удастся сделать. Если это местные активисты (так на Украине называют радикалов-националистов – прим. – «НД»), то это сделано не из большого ума, ведь обелиск «Скорбящая мать» стоял на братской могиле, там похоронено более 80 тел бойцов, которые погибли, отбивая Николаев», – сказал Сенкевич.

Отметим, что Александр Сенкевич – избранный народом мэр, который часто вступает в конфликты с назначенным режимом Зеленского губернатором области. Мэр, в отличие от губернатора, постоянно призывает всех жителей к немедленной эвакуации из города ради сохранения их жизней в случае начала боевых действий в жилых кварталах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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