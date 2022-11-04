Едва не дошло до боестолкновения: Белоруссия обвинила Украину в военной провокации

Минск обвинил Киев в попытке спровоцировать перестрелку на границе. Инцидент произошёл 29 октября. Но заявили о нём только сегодня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подробности рассказали в погранкомитете Республики Беларусь.

Сообщается, что в пункте пропуска Глушкевичи 29 октября в 13:23 камерами видеонаблюдения было зафиксировано быстрое продвижение в сторону границы с Белорусией украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме.

«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории. В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии», – сказано в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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