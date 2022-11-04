Половина Украины подключена к теплу – Шмыгаль

Киевский режим решил подбодрить сидящих без света подданных и объявил, что уже почти половина объектов на Украине подключена к теплу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «достаточном количестве ресурсов» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня почти половина объектов по всей Украине подключена к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома», – сказал он.

Также премьер добавил, что самые высокие показатели подключения к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве «отапливается уже 78% зданий».

Шмыгаль утверждает, что на Украине «достаточно ресурсов, чтобы чтобы пройти отопительный сезон».

«В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд куб. м газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон», – заверил украинский премьер.

Отметим, что при этом Киев планирует и осуществляет новые атаки на территорию РФ, за которыми, как известно, неизбежно следуют удары возмездия по украинским ТЭЦ и ТЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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