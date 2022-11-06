Автомобилистов, желающих проехать по Крымскому мосту, ждут неприятные сюрпризы

На этой неделе автомобилистов, желающих попасть в Крым по мосту через Керченский пролив или выехать таким же образом на материк, ждут неприятные сюрпризы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе России, в связи с проведением технологических работ, с 7 по 10 ноября в движении по Крымскому мосту возможны перерывы. В частности, 8 ноября приостановят движение с 04:00 до 16:00.

Для того, чтобы избежать вынужденного простоя водителям рекомендуют выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Симферополь, Лиана Макоба

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