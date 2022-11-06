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Воскресенье, 6 ноября 2022, 17:13 мск

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На Ай-Петри произошло ЧП

На Ай-Петри произошел большой пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло около 21:35 5 ноября на плато рядом с метеостанцией: вспыхнуло кафе и прилегающие к нему хозяйственные постройки.

По предварительной версии, очаг возгорания находился на кухне. Причиной называют нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки и электросети.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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