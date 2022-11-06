Папа Римский признался в любви к русскому народу – и украинскому тоже

Римский папа Франциск признался в любви к подарившему миру Фёдора Достоевского – русскому народу, а также и к украинцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал на очередной своей проповеди.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу. Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», – сказал Франциск.

Симферополь, Валентин Карамазов

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