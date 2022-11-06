На Украине приостановили эвакуацию трёх миллионов киевлян

В мэрии Киева заявили, что причин для эвакуации населения и паники прямо сейчас нет, но власти, на всякий случай, готовятся к любым ситуациям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети написал глава Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук.

«Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг во избежание хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения», – заявил он.

Между тем, ранее именно его слова о готовящейся в столице эвакуации, сказанные для The New York Times, породили целую волну информационных сообщений по этому поводу.

После интервью Ткачука американское издание написало, что в Киеве планируют тотальную эвакуацию в случае полного отключения электричества. Вывезти из города собираются 3 млн человек.

«Столичных чиновников предупредили, что они получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что электросети находятся на грани остановки. Если дело дойдет до этого, по словам главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в городе объявят эвакуацию 3 миллионов человек», – сообщила New York Times.

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения», – говорил в интервью Ткачук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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