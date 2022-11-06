«Будем отключать аварийно» – Киеву объявили энергетический форс-мажор

В понедельник в Киеве ожидается дефицит электроэнергии на 32% больше, чем это заложено в графики. К слову, плановые отключения уже составляют 30%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о завтрашнем погружении столицы Украины во тьму объявил представитель компании-распределителя энергии Yasno Сергей Коваленко.

Он добавил, что это форс-мажорная ситуация, поэтому придётся прибегнуть к экстренным отключениям света, помимо плановых.

Кроме того, завтра ожидаются веерные отключения света в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго».

В компании добавили, что в этих регионах сеть получила наибольшие повреждения.

«Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление ещё на 30%», – сказали в компании.

В «Укрэнерго» предупреждают, что помимо веерных отключений электроэнергии, могут быть и аварийные.

«С 6 утра до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений», – предупредили энергетики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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