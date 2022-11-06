Немецкие граждане принципиально против помощи Украине – киевский политолог

Евросоюз погряз в кризисе и внутренних противоречиях. Страны ЕС всё больше недовольны друг другом, а население главной европейской страны – Германии – принципиально против вмешательства в украинский конфликт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Германия остается очень серьёзно зависимой от цены на энергоносители. В Германии остаются сильные мнения в отношении того, что с Россией можно восстановить отношения. В Германии очень сильны антивоенные, принципиально антивоенные настроения. Страна пострадала очень серьёзно в результате Второй мировой войны. И, конечно, выработать единую политику ЕС в отношении Украины они не могут. Её нет», – сказал политолог.

«Максимум, на что страны сегодня согласились, и то под очень серьезным давлением брюссельской бюрократии – это на финансовую помощь Украине, но до сих пор нет юридического механизма выделения этих денег. Поэтому отношения между Германией и Францией остыли, в том числе и потому, что сам ЕС непонятно куда движется. Внутренние кризисы нарастают. Германия стремится присоединить к ЕС Балканы, Франция – против», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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