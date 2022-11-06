«Просвета нет – Россия не обнищает» – украинский политолог

Российскую экономику не сломят западные санкции, а Украина, возможно, не сможет востановиться даже через несколько десятилетий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине журналист и политолог радикально антироссийских взглядов Виталий Портников.

«В Евросоюзе и США осталось немного средств, способных ударить по российской экономике. В начале войны западные эксперты не учли способности российской экономики адаптироваться к санкциям», – сказал Портников в интервью журналу «Країна», отвечая на вопрос, «когда население России, наконец, обеднеет».

«Когда русские ощутят результаты санкций? Может быть, никогда. Экономический упадок России не будет иметь значительных результатов. Победить ее можно только военным путем. Не нужно ждать российских проблем, а нужно выгонять русских из Украины», – рассуждал он.

По его словам, на послевоенное восстановление Украины уйдут деятки лет, причём – только при благоприятных обстоятельствах.

«Но первые десятилетия после войны будут тяжелые. В Украине останутся только те люди, которые захотят ее строить. Огромное количество украинцев выедет. Это будут сложные испытания. Надеюсь, мы победим невзгоды, залечим раны в душе народа, справимся с послевоенной депрессией и через десятки лет увидим Украину, о которой мечтаем. Хотя... это будет непросто», – приводит слова Портникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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