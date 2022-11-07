Каждый пятый житель Севастополя заболел коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 96 тысяч – это почти 20% от официальной численности населения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе продолжают фиксироваться «ковидные качели». Так, 2 ноября было зарегистрировано 34 новых случая, 3 ноября – 9, 4 ноября – 44, на следующий день – 24, а вчера – 8. Кстати, это самый низкий показатель за последние 3,5 месяца. К сожалению, сначала ноября ни один день не обходился без летального исхода.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 96 тысяч 12 зараженных, что составляет 18,8% от официально зарегистрированного числа горожан. Жертвами ковида стали 2 тысячи 475 севастопольцев.

Севастополь, Лиана Макоба

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