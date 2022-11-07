Гонки беспилотников: в Севастополе решили опередить Киев по производству дронов

В Севастополе собираются перехватить инициативу президента Украины и создать армию дронов раньше Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце минувшей недели Владимир Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов, и предложил для этого «скинуться» украинцам и всем сочувствующим.

Вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

«Товарищ Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

В отличие от Украины, производство, которое планируют организовать на Севморзаводе, будет финансироваться из федерального бюджета: по словам градоначальника поддержка в рамках гособоронзаказа уже получена.

В течение недели должны быть подготовлены предложения по проекту: производить планируется как надводные, так и подводные беспилотники.

Севастополь, Олег Яковенко

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