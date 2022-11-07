Украина почти в 2 раза сократила посевы озимых

Украина сократила площадь посевов под озимые почти в 2 раза. И причина не только в боевых действиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году украинские аграрии засеяли озимыми сортами злаков около 4 млн гектаров – это на 40% меньше, чем в прошлом году. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого, из-за боевых действий посевная площадь сократилась на 25%. Еще 15% потерь приходится на неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, аграрии снижают посевы пшеницы и переходят на масличные культуры, обладающие большей маржой.

В целом, по предварительным оценкам, площади посевов пшеницы на территории Украины в ближайшее время сократятся на 20%, ячменя – на 30%.

Киев, Платон Ефимчук

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