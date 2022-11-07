Жители крымского села рискуют быть похороненными под обломками собственного дома

Жители крымского села Вересаево рискуют быть похороненными под обломками собственного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели 2-этажного здания утверждают, что дом находится в ужасном состоянии уже лет 30.

Второй этаж уже в запустении, у оставшихся жильцов в квартирах появился грибок, осыпаются стены.

Однако люди никак не могут добиться того, чтобы дом признали аварийным. После того, как на место, наконец, прибыла инспекция, здание пообещали включить в программу расселения.

Но неожиданно выяснилось, что в документах дом оформлен как общежитие, поэтому предоставить его обитателям новое жилье нельзя. Вопрос собирались решить еще при Украине, однако не решили до сих пор.

Прокуратура через суд обязала признать здание аварийным, но для этого нужно дождаться новой комиссии. «Пока жителей даже не поставили в очередь на расселение, словно просто ожидают, когда дом рухнет», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Саки, Лиана Макоба

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