Аварийные отключения света на Украине и в Киеве могут прекратиться уже через 2 недели. Но только в том случае, если не будет новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил исполнительный директор украинского энерго-рапределителя ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Между тем, ВСУ усилили обстрелы жилых кварталов и жизнеобеспечивающих объектов в городах российского Донбасса. В то же время интенсивность ударов «Калибрами» и «Геранями» по украинской инфраструктуре заметно снизилась.

Симферополь, Валентин Карамазов

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