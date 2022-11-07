Зеленский забрал имущество у Коломойского и еще нескольких олигархов

Акции ряда крупнейших украинских предприятий, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в национальную собственность Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций «Укрнафты» (42% принадлежит Коломойскому), «Укртатнафты» (60% акций принадлежит Коломойскому и Боголюбову, сама компания владеет Кременчугского НПЗ), «Мотор Сич» (56% акций Богуслаев пытался продать китайуам, но сделку остановил Антимонопольный комитет, сам Богуслаев находится под арестом), «АвтоКрАЗа» ( принадлежит Жеваго) и «Запорожтрансформатора» ( принадлежит Григоришин). Регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Решение обоснованно требованием Ставки верховного главнокомандующего и рядом законов о режиме военного положения. Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны.

После отмены военного положения активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Киев, Платон Ефимчук

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