В Крыму обнаружили несколько новых пещер

В текущем году на территории Крыма обнаружено семь новых пещер. Они пока не получили официального названия, но уже имеют кадастровые номере.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имен Вернадского, пещеры были найдены в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы.

«В районе Чатыр-Дага была найдена вертикальная пещера, представляющая собой колодец глубиной 145 метров, – рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин. – На Долгоруковской яйле не так давно была обнаружена пока единственная в этом году пещера-источник. Ее протяженность около 300 метров, внутри находятся сифоны, полностью затопленные водой, поэтому ее дальнейшее исследование спелеологами возможно только с использованием водолазного снаряжения».

По словам ученого, почти все подземные открытия совершались при помощи специального оборудования. Например, используя способ дистанционного исследования земли, ученые смогли обнаружить в уже популярной крымской Мраморной пещере ранее не известный зал, доступ к нему исследователям еще предстоит раскопать.

Симферополь, Лиана Макоба

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