США не готовы предоставить Украине гарантии безопасности – американский дипломат

Администрация Белого дома боится спровоцировать стратегический конфликт с РФ, поэтому не даёт окончательных гарантий поддержки Киеву и не предоставляет Украине те виды оружия, которые необходимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Его спросили, готов ли Вашингтон инициировать международные гарантии безопасности Украине.

«Мне кажется, что сегодня США не готовы дать свою сильную гарантию Украине. Сегодня Вашингтон не готов. Думаю, что сейчас в Вашингтоне пока не пришли к необходимости посылать Украине всё нужное оружие, чтобы было бы очень опасно для России еще раз напасть на Украину. Думаю, что, может быть, через год, два, три года Америка будет готова дать гарантию. Потому что, по моему мнению, без гарантий Америки Украина не получит то, что Украина хочет», – сказал американский дипломат.

«Охарактеризую политику администрации США в этой войне: «Мы даем громадную помощь. И без этой помощи Украина не смогла бы хорошо защищаться от российской агрессии». Но я не считаю нашу политику сильной, потому что мы часто отказываем в украинских просьбах оружия именно потому, что мы слишком много заботимся о российской реакции. Безусловно, мы должны думать об этом. Но иногда мы не посылали то, что нужно, потому что немножко побоялись российской реакции. Мы говорили о возможной Третьей мировой войне, и это слабость. Нехорошо, как сверхдержаве, показывать слабость», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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