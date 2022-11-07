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Вторник, 8 ноября 2022, 00:24 мск

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Движение по Крымскому мосту будет закрыто

8 ноября автомобильное движение по Крымскому мосту будет закрыто на полсуток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проезд будет запрещен с 04:00 до 16:00 в связи с проведением технологических работ.

Автомобилистов просят не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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