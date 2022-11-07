В Варшаве призвали украинцев избавиться от иллюзий о тройственном военно-политическом союзе Украины с Великобританией и Польшей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

Дипломат подчеркнул, что цель союза, о создании которого Лондон, Киев и Варшава объявили в начале года, не заключается в изменении структуры безопасности, и «подобные ожидания от него на Украине необоснованы».

«Давайте говорить честно, сейчас есть один альянс в мире, который способен защитить Украину. Этот альянс – НАТО», – сказал Пшидач.

В украинских СМИ между тем пишут, что когда было объявлено о «Тройственном союзе», уже тогда не совсем были понятны цели его создания. А после 24 февраля «идея умерла, так и не родившись».

Напомним, создание «Тройственного союза» с подачи тогдашнего премьера Британии Бориса Джонона с помпой рекламировали в Киеве, презентуя его едва ли не как альтернативу НАТО, которое «неповоротливо» из-за нерешительной позиции Берлина и Парижа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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