На Украине вынеси приговор бывшей сотруднице министерства экономического развития Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ не сообщает ни имени женщины, ни ее должность в министерстве, отменяя лишь, что она работала в министерстве с 2014 по 2021 год и принимала участие «в подготовке управленческих решений».

В апреле текущего года ее задержали во Львовской области. По версии СБУ, экс-чиновница собиралась транзитом через ЕС выехать в Белоруссию, а оттуда попасть в Россию.

Ее признали виновной в государственной измене и приговорили 12 годам лишения свободы.

Киев, Платон Ефимчук

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