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Конфликт на Украине

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Вторник, 8 ноября 2022, 09:59 мск

Новости Крым

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На Украине крымскую чиновницу осудили за госизмену

На Украине вынеси приговор бывшей сотруднице министерства экономического развития Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ не сообщает ни имени женщины, ни ее должность в министерстве, отменяя лишь, что она работала в министерстве с 2014 по 2021 год и принимала участие «в подготовке управленческих решений».

В апреле текущего года ее задержали во Львовской области. По версии СБУ, экс-чиновница собиралась транзитом через ЕС выехать в Белоруссию, а оттуда попасть в Россию.

Ее признали виновной в государственной измене и приговорили 12 годам лишения свободы.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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