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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 8 ноября 2022, 16:55 мск

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Киев заявил, что Зеленский выступит на G20

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали в Индонезии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Также он добавил, что скорее всего, Зеленский подключится к саммиту в онлайн формате.

Напомним, ранее сам Зеленский заявил, что не поедет на саммит, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

Между тем, в Москве сказали, что решение о личном присутствии Путина на встрече лидеров G20 пока не принято.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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