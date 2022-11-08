Киев заявил, что Зеленский выступит на G20

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали в Индонезии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Также он добавил, что скорее всего, Зеленский подключится к саммиту в онлайн формате.

Напомним, ранее сам Зеленский заявил, что не поедет на саммит, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

Между тем, в Москве сказали, что решение о личном присутствии Путина на встрече лидеров G20 пока не принято.

Симферополь, Валентин Карамазов

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