Крым получил из Северо-Крымского канала четверть объема воды, необходимого для обеспечения жизнедеятельности полуострова

В текущем году объем воды, полученный Крымом из Северо-Крымского канала, превысит 100 млн кубометров – это около 25% от того, что нужно полуострову для питья, а также на нужды ЖКХ и промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до перекрытия канала полуостров, по данным Минприроды, потреблял 2 млрд кубов в год (половину обеспечивала днепровская вода, еще около 40%– возобновляемый местный сток за счет водохранилищ, 7% – , еще 5% – опресненная морская вода).

80% полученного объема шло на сельское хозяйство. После перекрытия канала потребление снизилось до 900 млн, потом до 500 млн, а во время сильной засухи обходится и 250 млн.

Текущий год засушливым не назовешь: обильные осадки и возобновление подачи воды по каналу позволили наполнить наливные водохранилища на 77%, водохранилища естественного стока – на 67% от проектного объема.

В целом, с конца марта, когда вода вернулась в канал, суммарный объем, поданный в наливные водохранилища, составил 93,5 млн кубометров. В ближайшее время поступит еще около 8 млн кубов, сообщил руководитель Госкомводхоза РК Владислав Масляник.

Симферополь, Лиана Макоба

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