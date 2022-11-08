Крымчанин крутил роман с фейком известной поэтессы – все рухнуло из-за Газманова

Житель Крыма полгода крутил виртуальный роман с фейком поэтессы Анны Егоян и даже наделся таким образом заработать, но все его планы рухнули из-за Олега Газманова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина нашел страничку молодой поэтессы в «Одноклассниках» и написал ей. Девушка ответила. Завязалась переписка. Крымчанин поздравлял ее со всеми праздниками, дарил подарки и деньги (отправил ей в общей сумме около 80 тысяч), посылал собственные стихи и не обращал внимание на орфографические и стилистические ошибки в ответах «поэтессы», которая, согласно официальной биографии, закончила факультет филологии и коммуникации Ярославского госуниверситета.

Одно из его стихотворений девушка выложила в личную группу, правда, без указания авторства, но заявила, что произведение понравилось самому Олегу Газманову и тот решил выкупить права на исполнение. Окрыленный крымчанин ждал, кода же с ним свяжутся, чтобы обсудить финансовую часть вопроса, но не дождался. Тогда он написал самому Газманову. Тот не ответил.

Зато дама, именовавшая себя Анной Егоян, устроила скандал, заявив, что из-за этой выходки Газманов расторг с ней контракт и она лишилась 250 тысяч рублей.

Крымчанин, который к тому времени «дорос» до администраторов странички «поэтэссы» в «Одноклассниках», был готов возместить упущенную выгоду, но случайно наткнулся на переписку, в которой над ним смеялись.

«В полицию с таким заявлением он не пошел, но связался с командой настоящей Анны Егоян – те помочь не смогли, зато подтвердили – страницы в «Одноклассниках» нет», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Симферополь, Олег Яковенко

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