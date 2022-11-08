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NewDayNews.ru

Вторник, 8 ноября 2022, 17:56 мск

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Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинской беженке

Фото: Blesk

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек женился на украинке, которую приютил весной в своём доме в рамках помощи беженцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на чешское издание Blesk.

Сообщается, что свадьба состоялась в костёле, на неё были приглашены только самые близкие друзья и родственники. Сейчас молодожены – в свадебном путешествии. Отмечается, что у новой супруги Овчачека есть сын дошкольного возраста. Остался ли у неё на Украине гражданский или официальный муж – не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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