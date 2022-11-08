На Крымском мосту возобновлено движение

Движение по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним, ограничения для автомобилей и автобусов вводились в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», восстановление поврежденных месяц назад в результате теракта частей моста продолжается, поэтому для грузовиком мост по-прежнему закрыт.

Скоропортящиеся продукты и грузы стратегического назначения доставляют на полуостров паромами.

За месяц, прошедший с момента возобновления работы Керченской переправы по 8 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 тысяч 215 пассажиров, 16 тысяч 78 единиц автотранспорта и 1 тысяч 21 железнодорожный вагон.

Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 502 рейса.

Керчь, Олег Яковенко

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