В Севастополе собака набросилась на трехлетнего ребенка

В Севастополе в людном месте собака, гулявшая с хозяевами, набросилась на трехлетнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло днем в минувшую субботу у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева.

По словам очевидцев, пса выгуливала пожилая пара. Но они сидели на скамейке, в то время как их собака бегала без поводка и намордника и, в конце концов, покусала малыша.

«У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость», – цитирует очевидцев РИА Новости Крым. Хозяева собаки повели себя странно: когда животное напало на ребенка, они просто ушли в неизвестном направлении.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Симферополь, Олег Яковенко

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