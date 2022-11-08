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Вторник, 8 ноября 2022, 20:43 мск

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Банкиры отказываются финансировать правительство Украины

Банкиры отказываются финансировать правительство Украины, есть риск очередной эмиссии гривны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство финансов Украины предлагает банкам облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с доходностью в 18,5% годовых. Впервые эта ставка была объявлена 18 октября, и тогда госбанки купили ОВГЗ почти на 2 млрд гривен.

А сегодня, согласно официальной статистике, – всего на 43,75 млн гривен: чиновники

собрали лишь 14,5 млн грн (на 3, 6 и 12 месяцев) и еще на 29,3 млн грн было продано военных облигаций (под 13,5% и 14% годовых). Банкиры хотят более существенного повышения ставки – хотя бы до 20% – 21% годовых. Под меньший процент кредитовать кабмин им не интересно. Гораздо выгоднее размещать свободную гривну в депозитные сертификаты Нацбанка под 23% годовых.

«Похоже, у чиновников остался небогатый выбор: либо поднять ставки по ОВГЗ Минфина, либо опустить ставки по депозитным сертификатам НБУ. Как они поступят, станет ясно в ближайшие недели, – пишет «Страна.ua». – Ведь правительству снова потребуется крупная сумма гривны, чтобы рассчитаться по своим старым гособлигациям: 23 ноября им нужно будет погасить бумаг на 15 млрд грн – это ОВГЗ, которые выпускались еще в марте 2021 года.

Одалживая по 43,75 млн грн в неделю, как произошло сегодня, чиновники не смогут собрать нужные 15 млрд грн за последующие две недели. А если они не придут к консенсусу с банками, то новые выпуски гособлигаций снова придется выкупать Национальному банку – то есть проводить новую эмиссию гривны, провоцирующую инфляцию и обесценивание нацвалюты».

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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