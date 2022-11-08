Попасть в Крым из-за границы стало проще

Попасть в Крым для приезжающих из-за границы стало проще.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно поправкам, в регионе отменяется обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Крым с территории других государств.

Однако в пунктах пропуска возможно проведение выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию. Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта.

Напомним, в октябре число заболевших ковидом в Крыму сократилось в 5 раз, а число госпитализированных – в 4 раза. В ноябре выявляемость колеблется в пределах 19 – 39 новых случаев в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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