Вашингтон отказался брать ответственность за потенциальное вторжение Украины в Крым

В Вашнгтоне отказались брать на себя ответственность за потенциальные цели Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей заявил, что решение о вторжении в Крым Украина должна принять самостоятельно.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год, – цитирует Кола ТАСС. – Это в конечном счете будут их решения». Таким образом замминистра ответил, будут ли Соединенные Штаты оказывать военную и финансовую поддержку Украине в попытках захватить Крым.

По словам чиновника оборонного ведомства, политика США заключается в том, чтобы Киев

в случае вступления в переговоры с Москвой находился на наиболее сильных позициях, «завоеванных на поле боя».

А «окончательный статус Крыма – это то, что будет являться предметом переговоров или обсуждаться между украинцами и россиянами».

Кол также заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий на Украине еще пару недель. С конца ноября, по мнению представителя оборонного ведомства США, «крупные завоевания» для обеих сторон станут практически невозможны из-за погоды.

«Украинцы сами будут определять условия того, как для них выглядит победа, – отметил Кол. – Наша роль не заключается в том, чтобы определять это для них».

Вашингтон, Олег Яковенко

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