В Херсонской области обнаружили заминированный тайник с оружием

В Херсонской области обнаружили заминированный тайник ВСУ с оружием.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении МВД региона, схрон находился в окрестностях села Александровка Каланчакского муниципального округа. В нем находились автомат АКС-74У, ракета «Град», 6 артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ.

«При обследовании тайника было установлено, что он заминирован, –сообщили в ведомстве. – Оружие и боеприпасы уничтожены на месте.

Системная работа в данном направлении продолжается».

Херсон, Мирослава Мельник

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