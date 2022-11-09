Власти Новой Каховки объявили массовую эвакуацию

Жителям левобережной части Херсонской области настоятельно рекомендует покинуть все прибрежные населенные пункты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ВГА Новокаховского городского округа, существует реальная угроза террористической атаки на Каховскую ГЭС, следствием чего может стать затопление территорий прибрежных населенных пунктов и массовое разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, резко возросла угрозы ракетно-артиллерийских ударов, провокаций и диверсий со стороны ВСУ. Поэтому правительство области приняло решение об организации временной эвакуации жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.

«В связи с этим призываем жителей Новой Каховки, Таврийска и всех других населенных пунктов округа проявить гражданскую ответственность и в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановую эвакуацию. Тем самым вы обезопасите себя и своих родных от опасностей возможных боевых действий и техногенной катастрофы на территории округа», – заявили в ВГА.

В администрации уточнили, что эвакуация осуществляется ежедневно автобусами МЧС в 12:00 от Дворца культуры в Новой Каховке. Так же можно выехать из города на личном автотранспорте.

«На всех эвакуированных правительством России распространяется программа помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережья – выдача единовременной помощи в размере 100 тыс рублей и жилищных сертификатов на приобретение жилья в других регионах страны», – уточнили в ВГА.

Новая Каховка, Мирослава Мельник

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